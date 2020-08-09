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ФСМС выявил почти полмиллиона дефектов у медорганизаций

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Фонд социального медицинского страхования выявил свыше 460 тыс. дефектов по качеству и объему оказанных медуслуг за первое полугодие 2020 года, передает zakon.kz.

Эксперты фонда социального медицинского страхования за первое полугодие 2020 года выявили более 460 тыс различных дефектов по качеству и объему оказанных услуг, сумма выставленных штрафов для медицинских организаций составила более 4,6 млрд тенге. По сравнению с первым полугодием 2019 года, в ходе проверок обнаружено почти в 3 раза больше случаев отклонений оказанной медицинской помощи от утвержденных стандартов, сумма наложенных штрафов за 1 полугодие 2019 года составила 2,7 млрд тенге, — значится в пресс-релизе ФСМС.

Отмечается, что мониторинг качества проводится дистанционно с использованием информационных систем.

Также эксперты выявили случаи искусственного завышения объемов помощи, утяжеления диагноза заболевания, отказа в госпитализации и оказании медпомощи, приписки медицинских изделий и лекарственных средств, которые пациенты по факту не получали, повторного применения одноразовых инструментов. Особенно тщательно проверяются случаи с летальным исходом.

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