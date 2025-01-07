Информацию для костанайцев распространила пресс-служба Костанайского энергоцентра.

«Напоминаем, что ТОО «КЭЦ» с 1 января 2025 года передал функции энергоснабжения в ТОО «ЭПК-форфайт». Но начисление декабря 2024 года, то есть сумму задолженности по состоянию на 1 января 2025 года необходимо оплатить в ТОО «КЭЦ». Оплату вы по-прежнему можете произвести посредством касс Костанай ЕРЦ (для города Костаная), мобильного банковского приложения, платежных терминалов, отделений АО «Казпочта» и банков второго уровня», — говорится в сообщении.

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