Фура с коровами опрокинулась в Костанайском районе

Вечером 21 августа на 26-м километре автодороги Костанай-Мамлютка 34-летний водитель грузового автомобиля VOLVO не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание в кювет.

Он перевозил КРС в количестве 23 голов с Северо-Казахстанской области на один из мясокомбинатов п. Заречное. В результате происшествия сам водитель не пострадал. Несколько коров получили травмы. Полицейские удостоверились в наличии документов на перевозимый груз.

На место происшествия прибыл манипулятор , с помощью которого производилась погрузка животных. После чего под сопровождением полицейских животные доставлены до пункта назначения. После всех выяснений обстоятельств, действиям водителя будет дана правовая оценка.

В ДП Костанайской области призывают водителей не игнорировать требования ПДД и быть внимательными на дороге.

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