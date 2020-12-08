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Фура слетела в кювет на трассе в Костанайской области — видео

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Видео в редакцию Алау прислал наш читатель. По его словам, ДТП произошло 8 декабря на трассе в Денисовском районе, в окрестностях села Перелески.

На кадрах видно, что фура слетела в кювет и перевернулась на бок. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

Мы направили запрос в пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

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