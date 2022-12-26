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  4. Фуру из Турции вызволили костанайские спасатели из снежного перемета

Фуру из Турции вызволили костанайские спасатели из снежного перемета

Происшествие случилось 25 декабря.

Большегрузный автомобиль следовавший из Турции на загрузку в Коскульский элеватор в попал в снежный перемет. Водитель вызвал на помощь спасателей.
Грузовик марки «Reno» оказался в снежном плену на территории Сарыкольского района Костанайской области, в 6 км от с. Вишневка.

К месту происшествия прибыли сотрудники Отдела по ЧС Сарыкольского района на автомобиле КУНГ-Камаз повышенной проходимости в составе 2 человек. При помощи буксировочного троса большегрузную фуру отбуксировали из снежного заноса на очищенный участок дороги, после чего он самостоятельно продолжил движение по намеченному маршруту.

В случае, если вы попали в экстренную ситуацию, звоните по номеру 112, доступный во всех регионах нашей страны

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