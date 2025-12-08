USD 504.49 EUR 587.73 RUB 6.57

«Фуры встали с первым снегом»: в районе Костанайской области транспорт не может проехать

— Сегодня, 11:55
Изображение для новости: «Фуры встали с первым снегом»: в районе Костанайской области транспорт не может проехать

кадр из видео

В редакцию обратились жители Тарановского района с просьбой о помощи. По их словам, на одной из дорог встали большегрузные автомобили и не могут проехать.

«Первый снег. Тарановская объездная. Всё. Не можем подняться. Стоим. Лёд стоит. Никого нет. Ни техники, ничего», — говорит автор видео.

«Хотим обратиться за помощью. Дальнобой встал, фуры проехать не могут. Тарановский акимат никак не реагирует», — говорится в обращении местных жителей.

По предварительной информации, движение затруднено для грузового транспорта, что создаёт серьёзные проблемы для водителей-дальнобойщиков.



Теги:


