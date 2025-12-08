В редакцию обратились жители Тарановского района с просьбой о помощи. По их словам, на одной из дорог встали большегрузные автомобили и не могут проехать.
«Первый снег. Тарановская объездная. Всё. Не можем подняться. Стоим. Лёд стоит. Никого нет. Ни техники, ничего», — говорит автор видео.
«Хотим обратиться за помощью. Дальнобой встал, фуры проехать не могут. Тарановский акимат никак не реагирует», — говорится в обращении местных жителей.
По предварительной информации, движение затруднено для грузового транспорта, что создаёт серьёзные проблемы для водителей-дальнобойщиков.
В Казахстане вскрыта масштабная схема незаконных онлайн-казино
Жительнице Костаная вернули 1,2 млн тенге за услуги нелицензированного салона
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.