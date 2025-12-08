В редакцию обратились жители Тарановского района с просьбой о помощи. По их словам, на одной из дорог встали большегрузные автомобили и не могут проехать.

«Первый снег. Тарановская объездная. Всё. Не можем подняться. Стоим. Лёд стоит. Никого нет. Ни техники, ничего», — говорит автор видео.

«Хотим обратиться за помощью. Дальнобой встал, фуры проехать не могут. Тарановский акимат никак не реагирует», — говорится в обращении местных жителей.

По предварительной информации, движение затруднено для грузового транспорта, что создаёт серьёзные проблемы для водителей-дальнобойщиков.

Жестокость в медучреждении: костанайский суд вынес приговор санитару В суде №2 города Костаная рассмотрено уголовное дело в отношении санитарного работника Т., обвиняемого в...

В Казахстане вскрыта масштабная схема незаконных онлайн-казино Агентство по финансовому мониторингу продолжает активную работу по пресечению незаконной игорной деятельности. В результате принятых...

Жительнице Костаная вернули 1,2 млн тенге за услуги нелицензированного салона Услуги без результата и игнорирование претензии Летом 2025 года жительница Костаная оплатила 1 200 000...