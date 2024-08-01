Футболки-поло, джинсы, обувь уничтожены в огне. Почему конфискат не отдали нуждающимся?

Футболки-поло, брюки, ремни, сумки, с названием одного известного иностранного бренда, всего 64 вещи, доставлены в котельную одного из предприятий Костаная, в сопровождении представителей областного департамента юстиции и территориального отдела принудительного исполнения.

Вещи изъяли у местного предпринимателя. Поводом для этого послужило заявление от правообладателя товарного знака.

«На основании заявления поступившего к нам, в котором были указаны все реквизиты, наименование ИП, адрес места расположения, продукция, которая реализуется данным ИП, нами был направлен запрос в управление по правовой статистике для проведения проверочных мероприятий», — сообщила руководитель отдела по права интеллектуальной собственности департамента юстиции Костанайской области Динара Хусаинова.

Искать точку торговли подделками долго не пришлось, её адрес был указан в заявлении. Хозяин вещей не смог предоставить какие-либо счета-фактуры, накладные, договоры с компанией-правообладателем, которые могли бы подтвердить легальность происхождения данного товара. По словам представителей департамента юстиции, это говорит о том, что продукция является контрафактной. В итоге суд наказал костанайского предпринимателя.

«Лицо было привлечено к административной ответственности в размере 30 МРП, то есть они оплатили штраф, и данная продукция подлежит конфискации, путем уничтожения. В данном случае термическая обработка», — говорит Динара Хусаинова.

То есть, кроме потери товара, приобретенного на рынке в Алматы, торговец контрафактом еще и выплатил государству 155 тысяч тенге. Термической обработкой представитель юстиции назвала сожжение вещей стоимостью в один миллион тенге. Другого исхода для поддельной продукции законодательством Казахстана не предусмотрено. Эту одежду, отмечают специалисты, нельзя, например, передать в детские дома.

«Не соответствует сертификации Республики Казахстан, и, с нашей стороны это будет неправильно передавать данную продукцию, не прошедшую стандарты, детям. Вы сами чувствуете, какой запах сейчас идет от этой продукции?! То есть, здесь присутствует химический состав. И, представьте, если эту одежду будут носить люди, дети, в данном случае. И, вполне возможны какие-либо негативные последствия, в качестве аллергии», — объяснила руководитель отдела.

В этом году в костанайский департамент юстиции от правообладателей поступило 4 обращения о неправомерном использовании их товарных знаков. Продукцию, сожженную сегодня, изъяли по результатам двух из них. В двух других случаях были изъяты, и также уничтожены смартфоны, с эмблемой одного из дорогостоящих технических брендов. За весь прошлый год по 16-и обращениям правообладателей, в Костанайской области было изъято из оборота более 2,5 тысяч контрафактных экземпляров.

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