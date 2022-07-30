Футбольные ворота упали на ребенка: мальчик скончался

Футбольные ворота упали на 11-летнего мальчика. Ребенок получил несовместимые с жизнью травмы.

Подробности трагедии опубликовал портал «Мой город«, передает Tengrinews.kz.

Случай произошел вечером 27 июля на одной из спортивных площадок города Уральск. Мальчик жил в одной из многоэтажек поблизости.

Бабушка мальчика рассказала, что в тот день ее внук очень просился выйти с друзьями поиграть на футбольное поле. Спустя пятнадцать минут в домофон квартиры, где жил мальчик, раздался звонок. Дети с площадки сообщили, что с ним произошла трагедия.

«Мы все прибежали к нему, там такая лужа крови. С надеждой ждали скорую, время так долго тянулось. Когда приехали медики, внук уже был без сознания. Оказали первую помощь. Уже в больнице сообщили, что он умер», — вспоминает бабушка.

По словам женщины, футбольные ворота не были закреплены и приварены к металлической опоре. 28 июля приходили чиновники и просили у семьи извинения. Специалисты приварили вторые ворота на площадке, а те, которые упали на ребенка, увезли.

«Мне больно! Это мой первый внук. Ребенку исполнилось 11 лет, он только начал расти. Крепкий и здоровый мальчик. Как будто оторвали кусок от сердца. Мы не можем прийти в себя. Был общительным и добрым мальчиком. Сейчас он прямо стоит у меня перед глазами. Кто мне восполнит эту утрату? Я хочу, чтобы взяли под ответственность такие площадки в городе, почему такое халатное отношение?» — говорит бабушка.

Также женщина сообщила, что все камеры в округе не работают. Как им восстановить последние минуты жизни мальчика, она не знает.

Дядя мальчика с трудом вспоминает подробности произошедшего. Он приехал на место ЧП, когда ребенка уже забрала скорая. Мужчина сразу поехал в больницу, а спустя полчаса ему сообщили о смерти племянника.

«Почему у нас все так? Пока не произойдет трагедия, никто не пошевелится. Почему ворота приварили после гибели? Тут полное поле детей собирается каждый вечер. Почему не работают камеры? Почему ворота такие неустойчивые, вы посмотрите, какие узкие опоры, они должны быть шире. Должны держать равновесие, а они качаются. Кто ответит за безопасность детей. Местные жители говорят, что в прошлом году был подобный случай на этой же площадке, тогда ворота упали на спину ребенка. Это же не шутки», — задает вопросы мужчина.

Как отмечает дядя, мальчик был отличником, занимался спортом, четыре года занимался боксом.

«Я ему обещал купить шлем, как приеду с вахты, но не успел. У него остались еще сестренка и годовалый братишка. Он был за старшего, всегда помогал по дому, игрался с детьми. Очень ответственный. Все восхищались его добродушием и воспитанностью. В последний день своей жизни он сходил на детский день рождения, был веселым. К вечеру пришел домой и отпросился у родителей на площадку», — с дрожью в голосе делится мужчина.

Сейчас на место гибели мальчика несут цветы и мягкие игрушки. В пресс-службе Управления здравоохранения ЗКО сообщили, что мальчик получил несовместимые с жизнью травмы.

«Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму. Доставили в городскую многопрофильную больницу в 22.10. Состояние оценивалось как тяжелое. Несмотря на усилия врачей, через полчаса от полученных травм он скончался», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе Департамента полиции ЗКО отметили, что происшествие зарегистрировано как несчастный случай. Тело мальчика направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

У кого на балансе находится спортивная площадка, в акимате города Уральска пообещали сообщить позже.

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