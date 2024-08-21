Гарантировать пожизненной выплаты накопительной пенсии предлагают в Казахстане — ЕНПФ

Продолжая разъяснение предложений группы казахстанских экспертов, куда вошли известные экономисты Григорий Марченко, Ораз Жандосов, Болат Жамишев, Кадыржан Дамитов, Анвар Сайденов, Елена Бахмутова с участием Гульфайрус Шайкаковой, по повышению финансовой устойчивости и адекватности пенсионной системы, знакомим вас со вторым блоком ответов на вопросы, касающиеся условно-накопительной пенсии, которая также вошла в круг системных проблем, требующих принятия неотложных решений. Об этом сообщает пресс-служба ЕНПФ РК.

По мнению экспертов, обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР) по условно-накопительной модели не могут компенсировать снижение/отсутствие солидарной пенсии.

В целях обеспечения адекватности накоплений и пожизненности выплат накопительной пенсии эксперты предлагают:

Заменить условно-накопительный вариант (фактически распределительный) введения ОПВР понятным и более справедливым (для работников и работодателей) смешанным

вариантом — модель «4+1»:

4% ОПВР направлять на индивидуальные пенсионные счета работников с правом собственности на такие накопления и правом их наследования),

1% ОПВР направлять на общий счет гарантирования пожизненности выплат накопительной пенсии.

Гарантирование пожизненности выплат накопительной пенсии обеспечит добросовестных работников совокупной пенсией в течение всей старости и не ниже минимального социального стандарта не ниже минимальной зарплаты.

2. Обеспечить равный доступ граждан к пенсионному обеспечению за счет ОПВР. Не ограничиваясь только с 1975 года рождения, как это предусмотрено в настоящее время, что

особенно важно с учетом объективного сокращения солидарной пении.

Напомним, что введение ОПВР осуществлено в целях повышения уровня пенсионного обеспечения в Казахстане с учетом принципов разделения ответственности между государством, работником и работодателем.

Напомним, что разъяснения по первому блоку вопросов, касающихся государственной пенсии, как одной из составляющих адекватного обеспечения после окончания трудовой

деятельности также размещены на сайте. Отметим, что все внесенные предложения направлены на укрепление всех компонентов пенсионного обеспечения, взаимосвязаны и должны учитываться в комплексе. Поэтому мы продолжим давать разъяснения по остальным направлениям предложений экспертов.

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