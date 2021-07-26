Гастролёр из Нур-Султана вскрывал квартиры в Костанае

Находясь в обеденное время во дворе своего дома по улице Л.Беды старший инспектор группы по кадрам УП Костаная Чингиз Халиков заметил мужчину, подходившего под описание квартирного вора, разыскиваемого оперативниками. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

На территории областного центра с мая по июль произошло пять квартирных краж. Основной добычей злоумышленника были денежные средства и золотые изделия. В среднем сумма ущерба с одной квартиры составляла 500 тысяч тенге. Самый маленький «улов» — 216 тысяч тенге. На поимку преступника был ориентирован весь личный состав УП города.

«В обеденное время я вышел с дочерью во двор прогуляться. Затем увидел незнакомого мужчину. По описанию, походке он показался мне схожим с нашей ориентировкой. Еще и сумка на бок..», — рассказывает Чингиз Халиков.

После чего сотрудник кадрового подразделения позвонил сотрудникам криминальной полиции.

В течение 20 минут на указанный адрес прибыли оперативники Северного отдела полиции.

Предположения полицейского превзошли все ожидания. Подозреваемый в серии краж был задержан с поличным. Путем подбора ключей мужчина успел похитить золотые изделия и денежные средства в сумме 650 тысяч тенге.

Квартирным вором оказался 32-летний житель города Нур-Султан, ранее судимый за аналогичные преступления. Кроме этого, находящийся в межгосударственном розыске.

В настоящее время по данному факту проводятся следственные мероприятия в рамках досудебного расследования, зарегистрированного по ч. 3 ст. 188 Уголовного кодекса «Кража». Подозреваемый арестован.

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