Вор-гастролёр обворовал храм в Костанае

В Костанае полицейские по «горячим следам» задержали похитителя церковной утвари. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

За кражу с проникновением ему грозит от двух до семи лет лишения свободы, с конфискацией имущества.

Как установлено, что в январе текущего года он тайно проник в храм, откуда похитил 2 бронзовых креста, потир, дискос, бронзовый крест священника, исповедальное Евангелие, на сумму порядка 1 миллиона 200 тысяч тенге.

В тот же день, на железнодорожном вокзале полицейскими был задержан 58-летний житель Павлодара. Вор-гастролер попытался скрыться.

«По факту тайного хищения возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемый находится под арестом в СИЗО», — рассказал заместитель начальника Управления полиции города Костанай Ербол Карымсаков.

В адрес полицейских поступила благодарность от Главы Православной Церкви Казахстана.

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