Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области

В Северо-Казахстанской области назначили нового акима. Депутаты областного маслихата утвердили его кандидатуру, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Указом Главы государства на эту должность назначен Нурмухамбетов Гауез Торсанович.

Гауез Нурмухамбетов родился 11 июля 1968 года в поселке Майский Карасуского района Кустанайской области.

В 1992 году окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт по специальности «ученый агроном», в 2002 году – Челябинский государственный университет по специальности «юрист», в 2008 году – Костанайский инженерно-экономический университет по специальности «бакалавр экономики». Кандидат экономических наук.

Свою трудовую деятельность начал в 1985 механизатором бригады №1 совхоза «Магнайский» Комсомольского района Кустанайской области.

С 1992 по 1994 годы главный агрономом совхоза имени Вильямса Октябрьского района Тургайской области.

С 1994 по 1996 годы – главный агроном совхоза «Московский» Кустанайского района Кустанайской области.

С 1996 по 1997 годы – исполнительный директор КП «Боскольское» Комсомольского района Кустанайской области.

С 1997 по 2002 годы – аким Тарановского района Костанайской области.

С 2002 по 2008 годы – аким Карабалыкского района Костанайской области.

С 2008 по 2009 годы – аким города Костанай Костанайской области.

С 2009 по 2011 годы – заместитель директора ТОО «ПТК «Содружество».

С 2011 по 2012 годы – аким Аулиекольского района Костанайской области.

С 2012 по 2014 годы – аким города Костанай.

С 2014 по 2015 годы – государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан.

С 2015 по 2023 годы — первый заместитель акима Костанайской области.

С 25 января 2023 года — депутат Сената Республики Казахстан. Член комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.

Женат, воспитывает четверых детей и внуков.

Как известно, 4 сентября 2023 года прежний аким региона Айдарбек Сапаров возглавил Министерство сельского хозяйства. Ранее сообщалось, что обязанности акима региона были распределены между тремя заместителями и руководителем аппарата акимата Северо-Казахстанской области. Каждый из них отрабатывает по своему направлению.

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