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Гавриил Лисов — Память о Великой Отечественной войне

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Лисов Гавриил Иванович
1912 – 1970 гг

Был командиром полка, призван в 1941 году, прошёл всю Великую Отечественную после чего был перенаправлен на войну с японцами, домой вернулся в 1946 году. Были ордена и медали, но информация о них, к сожалению не сохранилась.

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