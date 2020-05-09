Гавриил Лисов — Память о Великой Отечественной войне

COVID-2019 в Казахстане
4975 - зарегистрированно
1766 - выздоровевших
31 - летальных случаев
61 - в Костанайской области
Лисов Гавриил Иванович
1912 – 1970 гг
Был командиром полка, призван в 1941 году, прошёл всю Великую Отечественную после чего был перенаправлен на войну с японцами, домой вернулся в 1946 году. Были ордена и медали, но информация о них, к сожалению не сохранилась.
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