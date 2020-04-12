Гавриил Скуридин — Память о Великой Отечественной войне

Все дальше и дальше уходит время от победного мая 1945 г.

Поколение нынешних подростков имеет представление о Великой Отечественной войне только по книгам и фильмам. Практически не осталось непосредственных участников этих событий.

Единственное место, где всегда помнят фронтовиков и тружеников тыла,– это семья. Но и эта память уходит. Время стерло многие подробности, но самые горькие и самые светлые моменты еще сохраняются, их передают из поколения в поколение.

Скуридин Гавриил Леонтьевич, мой дедушка.

Родился 7 июня 1923 года, в селе Отрадное, Макинского района, Акмолинской области. Он закончил 10 классов в селе Николаевка Кокчетавской области. 15 августа 1942 года его забрали на фронт в город Горький, в Костромские леса. Там мой дед прошел школу старшин, где обучался 3 месяца навыкам стрельбы. В 1943 году был направлен в город Днепропетровск.

Попал в 3 Украинский фронт под командованием Федора Ивановича Толбухина. Прошли учения и подготовку к боям. В боях за Южный Бух дед был награжден медалью за отвагу. Двинулись освобождать село. С домика фермы строчил пулемет. Мой дед, командир противотанковых ружей, принял решение ударить по пулемету. Ударили и уничтожили пулеметную точку.

В селе Коноплева 23 марта 1944 года моего деда ранило. Пуля прошла в левую часть груди выше сердца. Получил воспаление легких. Сделали операцию на легком — резекция девятого ребра. Через месяц еще одна операция- резекция шестого ребра, вставлен дренаж. Отправили в город Астрахань долечиваться до февраля. После выздоровления дед стал инвалидом 2 группы, отправлен домой — 21 февраля 1945 года в Макинку.

Когда закончилась война мой дед Гавриил Леонтьевич работал библиотекарем, потом учителем начальных классов.

Еще он работал завучем и директором школы на своей малой родине в селе Отрадном. А в Костанае он работал в средней школе №21 учителем химии, биологии, географии.

Имеет ряд наград — орден отечественной войны 1 степени, медаль за отвагу, медаль за победу над Германией, медаль за освоение целинных земель, ветеран труда и т.д.

Мой дед являлся членом городского Совета Ветеранов войны и труда и председателем Совета Ветеранов войны коса (Молодежные 5,6,7,8,9 микрорайона.) на общественных началах. Также являлся членом попечительского совета в общественном благотворительном фонде «Ата».

Он прожил 96 лет, чуть-чуть не дожил до знаменательного 75 Дня Победы. Его с нами нет, но память жива.

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