Аким Костаная Марат Жундубаев сегодня на совещании вновь вернулся к теме самовольной газификации дачных участков и гаражей в черте города. Как напомнил глава города, на предыдущих совещаниях уже поднимался вопрос о том, что жители дач самостоятельно подключают газ без необходимых разрешений, что, по его словам, является незаконным.

Тогда аким рекомендовал всем, кто находится в процессе подключения, приостановить работы до выяснения обстоятельств. Сегодня он подчеркнул, что в первую очередь власти обеспокоены вопросами пожарной безопасности населения.

По словам Марата Жундубаева, обращения по данной ситуации уже направлены в профильное министерство, областной акимат и правоохранительные органы.

«Сегодня мы письма разослали в министерство отправили, в областной акимат отправили, прокуратура, насколько я знаю, тоже этот вопрос рассматривает», — отметил аким.

Глава города также обратил внимание на грубые нарушения градостроительных и архитектурных норм. По его словам, подключения осуществляются без согласования с уполномоченными органами, а архитектурные службы зачастую даже не осведомлены о проводимых работах.

«Есть градостроительные нормы — они нарушаются. Архитектор даже не в курсе. С кем это согласовывали?» — возмутился он.

По данным акимата, в Костанае уже выявлено около 85 объектов, где газ был установлен самовольно. Теперь, как отметил Марат Жундубаев, предстоит детально разобраться в ситуации, в том числе с компаниями, которые занимались проведением газа.

«Надо подумать, чтобы людям вернули деньги, а оборудование демонтировали. Понятно, что компания зарабатывает, но так делать нельзя», — подчеркнул аким.

В акимате заверили, что работа по проверке незаконных подключений будет продолжена, а по итогам разбирательств будут приняты соответствующие меры.