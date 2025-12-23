В Костанае выдают технические условия на подключение газа к дачным массивам. Этот процесс вызвал резкую реакцию акима города Марата Жундубаева. По его словам, газификация дач, где значительная часть строений не предназначена для постоянного проживания, несёт риски и требует правовой оценки.

«Проводить газ на дачи — это ни в какие ворота не идёт»

Как отметил аким, в первую очередь речь идёт о ближайших к городу дачных обществах — «Текстильщик», «Геолог», «Наримановские». По его данным, в Костанае насчитывается 18 садоводческих обществ, около 12 тысяч домиков, при этом примерно 1000 строений используются для постоянного проживания.

Глава города подчеркнул, что дачные участки изначально имеют другое назначение и не должны превращаться в полноценный жилой сектор.

Пожары и недоступность проездов: трагическая статистика

Одним из главных аргументов против массового проживания на дачах аким назвал безопасность. По его словам, только в 2023 году в дачных обществах произошло 48 пожаров, погибли 5 человек, в том числе двое детей.

Причиной трагедий, по словам Жундубаева, нередко становится невозможность оперативного подъезда спецтехники: пожарные машины не всегда могут проехать к домикам из-за узких проездов и отсутствия нормальной инфраструктуры.

«По закону — не больше 50 квадратных метров и по назначению»

Аким напомнил, что законодательством дачное строительство регламентировано: объект должен соответствовать установленным нормам, в том числе по площади — не более 50 квадратных метров, и использоваться по назначению — для садоводства и огородничества.

Прописка на дачах стала «стартом» для постоянного проживания

Отдельно Марат Жундубаев высказался о последствиях решения, принятого несколько лет назад. По его словам, после того как в 2019 году разрешили регистрацию по месту жительства на дачных участках, это фактически стало сигналом, что там можно жить постоянно.

— Если так подходить, завтра начнут говорить, что можно жить и в гаражных обществах, — отметил аким, подчеркнув, что, по его мнению, подобная практика ошибочна.

«Нужна правовая оценка»: почему вопрос не согласовывали

Глава города заявил, что действия по выдаче техусловий требуют разбирательства. По его словам, коммунальные службы должны согласовывать подобные решения, поскольку речь идёт о прокладке инфраструктуры и использовании земли под коммуникации.

Аким добавил, что ранее отдел архитектуры направлял письма коммунальщикам — в том числе в тепло-, водо- и газоснабжающие организации — с требованием согласовывать такие вопросы. Однако, как прозвучало, процедура «не сработала», и подключение начали оформлять как госуслугу, по которой сложно отказать заявителям.

Сколько уже оформлено

По информации акима, на сегодняшний день подготовлено 275 технических условий, а подключение к газу уже выполнено в 85 случаях.

В акимате отмечают, что тема будет рассматриваться отдельно, так как затрагивает вопросы безопасности, законодательства и развития городской инфраструктуры.

Срочное обращение к казахстанцам в связи с новым видом мошенничества Казахстанцев предупредили о новой схеме интернет-мошенничества, нацеленной на детей и подростков. Злоумышленники распространяют видеоролики с...

Жилищная реформа: должников будут «дожимать» через нотариуса В Казахстане обновили нормы жилищного законодательства: одну из форм управления многоквартирными домами упразднили, ввели обязательную...