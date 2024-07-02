Газ подорожал с 1 июля

Министр энергетики приказами от 26 июня 2024 года внес изменения в предельные цены розничной реализации сжиженного нефтяного газа для автогазозаправочных станций на территории РК, а также утвердил предельную цену оптовой реализации сжиженного газа на внутреннем рынке, сообщает Zakon.kz.

Предельная оптовая цена за тонну сжиженного нефтяного газа с 1 июля 2024 года составляет 45 158 тенге (ранее – 40 320 тенге).

В связи с увеличением предельной цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа с 1 июля 2024 года стоимость автомобильного газа установлена в размере:

Астана – 84 тенге за литр (было 76 тенге);

Алматы – 89 тенге (было 81 тенге);

Шымкент – 70 тенге (было 64 тенге);

Актюбинская область – 59 тенге (было 54 тенге);

Атырауская область – 59 тенге (было 54 тенге);

Акмолинская область – 84 тенге (было 76 тенге);

Алматинская область – 89 тенге (было 81 тенге);

Восточно-Казахстанская область – 84 тенге (было 76 тенге);

Жамбылская область – 78 тенге (было 71 тенге);

Западно-Казахстанская область – 70 тенге (было 64 тенге);

Костанайская область – 84 тенге (было 76 тенге);

Кызылординская область – 70 тенге (было 64 тенге);

Карагандинская область – 84 тенге (было 76 тенге);

Мангистауская область – 59 тенге (было 54 тенге);

Павлодарская область – 81 тенге (было 74 тенге);

Северно-Казахстанская область – 89 тенге (было 81 тенге);

Туркестанская область – 70 тенге (было 64 тенге);

Абайская область – 84 тенге (было 76 тенге);

Жетысуская область – 84 тенге (было 76 тенге);

Улытауская область – 84 тенге (было 76 тенге).

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