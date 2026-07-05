Газ придет еще в десятки населенных пунктов Костанайской области





До 67,% планируют довести уровень газификации населения Костанайской области. Об этом на заседании Правительства сообщил аким региона Кумар Аксакалов.

По его словам, сейчас природным газом обеспечены 60,4% жителей области. В городах уровень газификации составляет 69,3%, в сельской местности — 17,4%.

В 2026 году регион подал заявку на финансирование восьми проектов общей стоимостью 6,1 млрд тенге. Их реализация позволит увеличить охват населения природным газом до 61,1%.

Кроме того, в рамках Региональной схемы газификации уже завершены 22 из 56 проектов. После реализации оставшихся 34 проектов уровень газификации населения должен достичь 67,7%.

В связи с ростом потребления газа, обусловленным активным жилищным строительством и развитием промышленности, планируется строительство магистрального газопровода от компрессорной станции КС-14 в Актюбинской области до Костаная.

Как отметил Кумар Аксакалов, реализация этого проекта позволит не только расширить газификацию региона, но и создать условия для запуска крупных инвестиционных проектов, появления новых рабочих мест и дальнейшего устойчивого экономического роста.

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