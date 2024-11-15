Налоговые изменения могут увеличить пустующие торговые площади





Собственники коммерческой недвижимости, работающие на специальном налоговом режиме (СНР), сталкиваются с трудностями при заключении договоров аренды с крупными компаниями. Об этом сообщили в Национальной палате предпринимателей «Атамекен», передает LS.

В НПП пояснили, что после принятия нового Налогового кодекса бизнес обращает внимание на риски, связанные с применением подпункта 16 статьи 286. Согласно этой норме, при расчете корпоративного подоходного налога (КПН) не учитываются в качестве вычетов расходы на приобретение товаров, работ и услуг у поставщиков, применяющих СНР на основе упрощенной декларации.

По данным «Атамекена», это напрямую отражается на рынке коммерческой недвижимости. Крупные арендаторы, работающие по общеустановленному налоговому режиму, не могут включать арендные платежи таким арендодателям в состав вычетов по КПН.

В результате владельцы коммерческой недвижимости, использующие СНР, оказываются в менее выгодном положении по сравнению с арендодателями на общеустановленном режиме. Это снижает их конкурентоспособность, ограничивает возможность заключать договоры с крупными клиентами и замедляет развитие рынка коммерческой недвижимости.

В палате считают, что действующая норма также создает предпосылки для поиска альтернативных организационных и налоговых схем, позволяющих обходить существующие ограничения. При этом риски злоупотреблений, по мнению НПП, невелики, поскольку объекты недвижимости имеют зарегистрированное право собственности, легко идентифицируются, а размер арендной платы можно подтвердить рыночными условиями и проверить документально.

В «Атамекене» отметили, что проблема носит системный характер и затрагивает большое число предпринимателей, работающих в сфере торговли и коммерческой недвижимости. Отсутствие решения, по мнению палаты, может привести к снижению инвестиционной привлекательности отрасли, росту числа пустующих коммерческих помещений и ограничению возможностей для развития малого и среднего бизнеса.

Вопрос поднимался на заседаниях общественного совета по вопросам торговли и интеграции 15 апреля и 18 июня 2026 года, где обсуждалась проблема вакантности торговых площадей и устойчивости работы региональных торговых объектов. Однако, как сообщили в НПП, решение общественного совета пока не реализовано, а рабочая группа при Комитете торговли Министерства торговли и интеграции так и не была создана.

В связи с этим Национальная палата предпринимателей продолжает выступать за внесение изменений в Налоговый кодекс. Предлагается разрешить относить на вычеты по КПН расходы на приобретение товаров и услуг у поставщиков, применяющих СНР на основе упрощенной декларации, если объем таких операций не превышает 2% от общего оборота торговой сети за налоговый период.

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