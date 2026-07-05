«Я готова даже мошенникам отдать»: как в Костанайской области спасли двух женщин от аферистов





Пенсионерку в Костанае полицейским пришлось спасать от мошенников, а жительница Рудного едва не продала квартиру по указанию аферистов. Обе истории привели в пример сотрудники управления по противодействию киберпреступности ДП Костанайской области, напомнив о новых схемах телефонного мошенничества.

В первом случае сотрудники банка заметили пожилую женщину, которая во время разговора по телефону пыталась оформить кредит на миллион тенге. Заподозрив обман, они вызвали полицию. Однако пенсионерка отказалась общаться с прибывшими киберполицейскими и ушла домой. Оперативники нашли ее по месту жительства, но женщина продолжала настаивать, что разговаривает со своей родственницей, а не с мошенницей.

Полицейским удалось убедить пенсионерку лишь после длительной беседы. Выяснилось, что несколько лет назад она уже становилась жертвой мошенников и до сих пор выплачивает кредит, оформленный тогда под их влиянием.

Еще одной жертвой аферистов едва не стала жительница Рудного. Все началось со звонка якобы от службы доставки, когда женщина ожидала посылку. После того как она сообщила код из SMS, ей начали звонить лжесотрудники банка, Национального банка и правоохранительных органов.

Под предлогом участия в «спецоперации» женщину убедили никому не рассказывать о происходящем. Позже мошенники заявили, что для защиты от оформления кредитов на ее имя необходимо срочно продать квартиру по любой цене.

Родственники заметили странное поведение женщины после того, как она перестала выходить на связь, и обратились в полицию. Оперативники нашли ее в ЦОНе, где уже завершалась сделка по продаже жилья.

По словам заместителя начальника управления по противодействию киберпреступности ДП Костанайской области Олжаса Магыпарова, женщине удалось вернуть семь миллионов тенге покупателю квартиры, а саму сделку отменили. Однако уголовное дело все же возбуждено, поскольку до продажи недвижимости потерпевшая успела перевести мошенникам имевшиеся у нее денежные средства.

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