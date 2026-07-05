Спустя 84 года семье бойца из Костанайской области передали его солдатский медальон





В Астане состоялась торжественная церемония передачи родственникам солдатского медальона красноармейца Павла Михайловича Большакова — уроженца Костанайской области, погибшего в годы Великой Отечественной войны.

У Вечного огня возле монумента «Защитникам Отечества» медальон внучатым племянницам бойца вручил командир Павлодарского поисково-исследовательского отряда «Майдан Жолы» Александр Шитов. Благодаря этой находке семья спустя более восьми десятилетий узнала судьбу своего родственника, который долгие годы считался пропавшим без вести.

Останки Павла Большакова были обнаружены российским поисковым отрядом «Военная археология» в районе деревни Капань Московской области. Сохранившийся солдатский медальон позволил установить личность погибшего.

Павел Большаков был призван на фронт в 1941 году Федоровским районным военным комиссариатом Кустанайской области. На тот момент ему было всего 17 лет. Последним местом службы стала 82-я мотострелковая дивизия, которая осенью 1941 года участвовала в ожесточенных боях на подступах к Москве. Молодой красноармеец погиб в октябре 1941 года, защищая столицу.

На протяжении многих лет семья считала его пропавшим без вести с 1942 года. Восстановить обстоятельства гибели удалось благодаря совместной работе российских и казахстанских поисковиков.

Как сообщили в поисковом отряде «Майдан Жолы», родственников бойца удалось найти после обращения руководителя московского поискового отряда «Военная археология» Антона Торгашева. В результате солдатский медальон был доставлен в Казахстан и передан семье.

Особое значение этой истории придает тот факт, что родственники Павла Большакова до сих пор живут в доме в селе Михайловка Костанайской области, из которого в 1941 году юноша ушел на фронт. Спустя 84 года именно туда символически вернулась память о его подвиге.

Поисковики отмечают, что подобные истории помогают восстановить историческую справедливость и вернуть семьям имена и судьбы защитников Родины, считавшихся пропавшими без вести.

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