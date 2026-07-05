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Спустя 84 года семье бойца из Костанайской области передали его солдатский медальон

— Сегодня, 10:23
Изображение для новости: Спустя 84 года семье бойца из Костанайской области передали его солдатский медальон

В Астане состоялась торжественная церемония передачи родственникам солдатского медальона красноармейца Павла Михайловича Большакова — уроженца Костанайской области, погибшего в годы Великой Отечественной войны.

У Вечного огня возле монумента «Защитникам Отечества» медальон внучатым племянницам бойца вручил командир Павлодарского поисково-исследовательского отряда «Майдан Жолы» Александр Шитов. Благодаря этой находке семья спустя более восьми десятилетий узнала судьбу своего родственника, который долгие годы считался пропавшим без вести.

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Останки Павла Большакова были обнаружены российским поисковым отрядом «Военная археология» в районе деревни Капань Московской области. Сохранившийся солдатский медальон позволил установить личность погибшего.

Павел Большаков был призван на фронт в 1941 году Федоровским районным военным комиссариатом Кустанайской области. На тот момент ему было всего 17 лет. Последним местом службы стала 82-я мотострелковая дивизия, которая осенью 1941 года участвовала в ожесточенных боях на подступах к Москве. Молодой красноармеец погиб в октябре 1941 года, защищая столицу.

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На протяжении многих лет семья считала его пропавшим без вести с 1942 года. Восстановить обстоятельства гибели удалось благодаря совместной работе российских и казахстанских поисковиков.

Как сообщили в поисковом отряде «Майдан Жолы», родственников бойца удалось найти после обращения руководителя московского поискового отряда «Военная археология» Антона Торгашева. В результате солдатский медальон был доставлен в Казахстан и передан семье.

Особое значение этой истории придает тот факт, что родственники Павла Большакова до сих пор живут в доме в селе Михайловка Костанайской области, из которого в 1941 году юноша ушел на фронт. Спустя 84 года именно туда символически вернулась память о его подвиге.

Поисковики отмечают, что подобные истории помогают восстановить историческую справедливость и вернуть семьям имена и судьбы защитников Родины, считавшихся пропавшими без вести.



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