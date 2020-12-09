Газ, вода и два завода. Какие планы на будущее строят в Аулиекольском районе

К августу будущего года в селе Аманкарагай Аулиекольского района завершат строительство водопроводной сети. Вместе с тем район ожидает прокладка нового газопровода, передает alau.kz

В новый 2021 год Аулиекольский район похоже входит с уверенным взглядом на будущее. Ведь этот 2020 год принес успехи району в сельском хозяйстве. К будущей посевной аграрии заготовили семена на 100 процентов, за 2020 закупили 75 новых единиц техники, да и объемы некоторых производств в этом году удалось увеличить. Чем не задел на будущее?

«С начала года увеличены объемы производства молока на 100,8 процентов, яиц на 100,5 процентов. Во всех категориях хозяйств наблюдается прирост сельхоз животных. В целях дальнейшего развития животноводства ведется плановая работа по породному преобразованию крупного рогатого скота. Разведением аулиекольской породы КРС в районе занимается 7 хозяйств, численность поголовья, которых превышает 8 тысяч голов»,- сообщил аким Аулиекольского района Ерлан Теменов.

В сфере промышленности Аулиекольский район тоже строит далеко идущие планы. Впереди реализация инвестиционных проектов — строительство двух заводов по выпуску глинозема. В общей сложности в течение нескольких лет эти предприятия обеспечат рабочими местами больше тысячи человек. Но вместе с обретением рабочего места возникает и сопутствующий вопрос о заработной плате. Впрочем, аким района сообщил, что на их территории показатели оплаты труда растут.

«Рост среднемесячной заработной платы по району составляет 125 процентов. Или в абсолютном выражении 149 514 тенге. С начала года мерами занятости охвачены 1513 человек или 101 процент от плана, трудоустроены 801 человек»,- пояснил Ерлан Теменов.

Уже к августу будущего года в селе Аманкарагай завершат строительство водопровода. На сегодня централизованным водоснабжением в районе обеспечена только треть населенных пунктов, то есть 11 из 33. Новый водопровод позволит поправить положение. А вместе с ним это сделает и еще один проект водопроводной сети в селе Новонежинка, где ее строительством занялись совсем недавно.

«Завершается реализация проекта по строительству газораспределительных сетей в селе Аулиеколь протяженностью 123 км на общую сумму 1,5 млрд тенге. Голубым топливом планируется охватить 43 процента от общей численности населения района. Продолжается строительство газопровода от села Аулиеколь до поселка Кушмурун с подключением села Черниговка. Разрабатывается проектно-сметная документация по строительству подводящего газопровода от села Аулиеколь до села Диевка с включением села Новоселовка»,- сказал аким района.

Среди планов на будущее развитие в Аулиекольском районе оказывается и сфера спорта. Там появится физкультурно-оздоровительный центр для местных жителей. На данный момент ведется разработка проектно-сметной документации.

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