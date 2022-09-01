«Газель» сбила 8-летнюю девочку в Костанае

ДТП с участием ребенка произошло в Костанае. Вечером 30 августа на улице Чкалова «Газель» сбила с 8-летнюю девочку.

«Там нерегулируемый пешеходный переход имеется. Ребенок был на самокате, с бабушкой, ехал впереди на самокате, и, на этом пешеходном переходе, на ребенка 8 лет, наехал водитель «Газели», 26 лет. Травмы там, насколько я знаю, незначительные, но назначена экспертиза», — сообщила старший инспектор по особым поручениям управления МПС ДП Костанайской области Айнура Джумагулова.

Водитель, по данным полиции, не отрицает своей вины, но сами стражи порядка призывают взрослых при переходе дороги находиться рядом с детьми, и научить детей тому, что перед проезжей частью необходимо слезть с самоката или велосипеда. Напомним, сейчас в области проходит операция «Внимание, — дети!». В ходе неё полицией выявлено более двух тысяч нарушений правил дорожного движения.

«Из них 173 нарушения, это по правилам перевозки детей, в том числе, 110 из них, это за неиспользование детских кресел водителями. Детские кресла у нас, по ПДД, используются до 12 лет. Также проезд перекрестков и пешеходных переходов»,- сказала Айнура Джумагулова.

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