В Костанайской области реализуется проект по строительству магистрального газопровода из Актюбинской области в Костанай. Об этом на совещании сообщил аким области Кумар Аксакалов.

В акимате в ближайшее время ожидают госэкспертизу. После этого уже начнется разработка проектно-сметной документации.

«Еще один важный проект в данной сфере – это газификация северных регионов области: Узунколь, Сарыколь и Карасуский районы. Совместно с АО «QazaqGaz» нами предусмотрены средства на проектирование и реализацию подводящего газопровода протяженностью 82 км от г. Костанай в Мендыкаринский район уже в текущем году», — сообщил аким области.

Данные инициативы позволят газифицировать населенные пункты области и откроют возможности для реализации множества важнейших крупных инвестиционных проектов, заключил аким области.

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