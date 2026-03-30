Газификацию дач в Костанае остановили: что происходит

Вопрос газификации дачных и садовых обществ в Костанае остаётся открытым и вызывает активное обсуждение среди горожан. При этом аким областного центра выступает против проведения газа на дачные участки.

Свою позицию градоначальник объясняет тем, что дачи являются сезонным местом пребывания, а проведение подобных работ может противоречить действующему законодательству.

Встреча с дачниками не состоялась

Тему подняли журналисты на одном из совещаний. Выяснилось, что в минувшие выходные планировалась встреча дачников с представителями акимата и прокуратуры, на которой жителям должны были разъяснить позицию властей. Однако представители государственных органов на встречу не пришли.

Вопрос рассматривается на уровне Генеральной прокуратуры

Как сообщил аким Костаная Марат Жундубаев , ещё зимой в прокуратуру было направлено официальное обращение. Сейчас вопрос рассматривается на уровне Генеральной прокуратуры с участием профильных министерств.

«Я вам говорил, что мы соответствующее письмо написали в прокуратуру. Сейчас Генеральной прокуратурой рассматривается. Я не могу ответить за прокуратуру, обратитесь напрямую. Но устно хочу сказать — в этом плане, вроде бы, поддержка нашей позиции есть», — отметил он.

По его словам, ситуация выходит за рамки одного города и затрагивает общереспубликанский уровень.

«Насколько я знаю, сейчас вопрос рассматривается в Генеральной прокуратуре с заинтересованными министерствами. Потому что это не только вопрос Костаная. Это в целом. Какое решение будет — согласно этому решению мы будем работать», — добавил аким.

Разрешения на подключение газа пока не выдают

На сегодняшний день разрешительные документы на подведение газа в дачных обществах не выдаются. Власти ожидают окончательного правового заключения, после которого будет принято дальнейшее решение.

