Газопровод запустили в Алтынсаринском районе

26 января в Алтынсаринском район с рабочим визитом посетил заместитель акима Костанайской области Виктор Ионенко.

Для строительства газораспределительных сетей в селе Коскудук Алтынсаринского района было потрачено более 38 миллионов тенге. Генеральным подрядчиком строительных работ является ТОО «Газстрой-К».

Общая протяженность трассы газопровода более 4 километров. По данному проекту планируется подключение 95 абонентов, а это 285 жителей жилого сектора и объектов социально-бытового назначения села Коскудук.

Житель села Коскудук Жуабек Рахметов от имени жителей села поблагодарил заместителя акима области. Вместе с замакима области они открыли вентиль газопровода.

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