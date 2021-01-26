Газопровод запустили в Алтынсаринском районе

26 января в Алтынсаринском район с рабочим визитом посетил заместитель акима Костанайской области Виктор Ионенко.
Для строительства газораспределительных сетей в селе Коскудук Алтынсаринского района было потрачено более 38 миллионов тенге. Генеральным подрядчиком строительных работ является ТОО «Газстрой-К».
Общая протяженность трассы газопровода более 4 километров. По данному проекту планируется подключение 95 абонентов, а это 285 жителей жилого сектора и объектов социально-бытового назначения села Коскудук.
Житель села Коскудук Жуабек Рахметов от имени жителей села поблагодарил заместителя акима области. Вместе с замакима области они открыли вентиль газопровода.
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