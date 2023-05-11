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Газовая труба воспламенилась в многоэтажке Костаная

Информацию предоставили  в пресс-службе ДЧС Костанайской области. 

10 мая в 12:58 на пульт 101 поступило сообщение о том, что в подъезде №1 пятиэтажного дома по улице Волынова горит газовая труба.

Когда к  месту вызова в прибыли две единицы пожарной техники и семь человек личного состава ПЧ-6 Костаная,  горела газовая труба перед железной дверью подъезда, пластиковое окно в квартире на первом этаже. От огня загорелась электропроводка над окном.

Пожарные приступили к тушению. В течение нескольких минут удалось локализовать огонь. Подразделения пожарных полностью ликвидировали огонь в 13:37.

Пострадавших нет.

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