Газовый баллон взорвался в дёнерной — ДЧС Костанайской области

30 октября текущего года в 13:54 поступил звонок на 101. Выяснилось, что по улице Тауелсиздик горел киоск быстрого питания. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.
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По прибытию пожарных в 13:58 было установлено, что прогремел взрыв газового баллона.
По уточненной информации ДЧС на месте пожара, произошедшего после взрыва всё обошлось без жертв и никто не пострадал. Пожарные вынесли второй газовый баллон, чтобы избежать следующего хлопка. А также помогли хозяину дёнерной вынести имущественные ценные вещи. В ликвидации ЧС задействованы 16 человек личного состава и 6 единиц техники.
Пожар был потушен в 14:28.
ДЧС Костанайской области предупреждает! Осторожность в обращении с огнем – залог вашей беопасности!
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