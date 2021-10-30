Газовый баллон взорвался в дёнерной — ДЧС Костанайской области

30 октября текущего года в 13:54 поступил звонок на 101. Выяснилось, что по улице Тауелсиздик горел киоск быстрого питания. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

По прибытию пожарных в 13:58 было установлено, что прогремел взрыв газового баллона.

По уточненной информации ДЧС на месте пожара, произошедшего после взрыва всё обошлось без жертв и никто не пострадал. Пожарные вынесли второй газовый баллон, чтобы избежать следующего хлопка. А также помогли хозяину дёнерной вынести имущественные ценные вещи. В ликвидации ЧС задействованы 16 человек личного состава и 6 единиц техники.

Пожар был потушен в 14:28.

ДЧС Костанайской области предупреждает! Осторожность в обращении с огнем – залог вашей беопасности!

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.