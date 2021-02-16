Где будут отключать электричество в ближайшие три дня?

План работ Костанайской горэлектросети с 17 по 19 февраля с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

16 и 17 февраля 2021 года с 10:00 до 17:00 — частный сектор: ул. Рудненская 39-82,36/1-36/14,39/2-39/12,41/1-41/11, ул. Чернышевского 30-66, ул. Строительная 41/1-41/12, ул. Целинная 33-45, ул. Хакимжановой 87-99, ул. Сибирская 51-71,41/1-49/6, ул. Плеханова 46-66, ул. Лесная 1-50, ул. Чернышевского 59/1-59/5, 61-67.

18 февраля 2021 года с 10:00 до 17:00 — частный сектор: ул. Пролетарская 2-26, ул. Сьянова 107-169, 169/1-169/6, 161/1-161/8, ул. Каирбекова 110-176, ул. Шевченко 2-30, 24/1-24/7, ул. Набережная 66-127,103/3-105/4, ул. Амангельды 80-112, 19/1-21/10, 18/2-20/9, 16/24, ул. Победы 11-30.

18 февраля 2021 года с 10:00 до 17:00 — частный сектор: ул. Белинского 7-31, ул. Солнечная 67/1-67/7,78-88, 4 пр. Солнечный 1-25, 5 пр. Солнечный 2-28, 6 пр. Солнечный 7-27, 7 пр. Солнечный 1-28.

19 февраля 2021 года с 10:00 до 17:00 — частный сектор: ул. Школьная 1-32, ул. Северная 1-17, ул. Абая 2-7, ул. Энергетиков 11-32.

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