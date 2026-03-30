Где ещё есть риск подтоплений: заявление акима Костанайской области

— Сегодня, 17:13
В Костанайской области значительно снизились риски паводков на юге региона. Об этом сообщил аким области Кумар Аксакалов.

По его словам, территория со стороны Улытау, откуда в прошлом году пришёл основной объём воды, в этом году практически полностью освобождена от снега.

«В 2024 году именно оттуда пошёл большой объём воды. Сейчас мы видим, что на юге свыше 90% риски сняты», — отметил он.

На севере сохраняются риски

При этом в северной части области ситуация остаётся напряжённой. Там сохраняется от 30 до 40% снежного покрова, что может повлиять на развитие паводковой обстановки.

Аким подчеркнул, что все службы находятся в готовности.

Работы продолжаются в районах

В Карасуском районе продолжаются укрепительные работы. В частности, речь идёт о населённых пунктах Новосёловка и Карамырза, где усиливают защитные валы.

Власти заверяют, что ситуация находится под контролем, а все необходимые меры принимаются заранее.



