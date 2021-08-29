Где и сколько свалок выявили в Костанайской области, рассказали в департаменте экологии

Вопрос с несанкционированными свалками в Костанайской области стоит достаточно остро. Для выявления очагов не первый год проводится мониторинг из космоса. Это стало возможным благодаря геопорталу «Гарыш Сапары».

Полученные снимки анализируют и ведут работу по устранению свалок.

«В 2018 году впервые у нас начался космомониторинг, который охватывал радиус 50 км от областного центра. Сегодня в 2021 году мы уже этим космоснимком охватываем город Аркалык, город Житикара, город Лисаковск, Денисовский район. То есть с каждым годом зона охвата расширяется и естественно расширяется число несанкционированных свалок», — сообщил руководитель департамента экологии Костанайской области Талгат Сабиев.

Всего же в области с помощью космоснимка удалось выявить 461 несанкционированную свалку. 298 из них, а это 60 процентов, на сегодня ликвидированы. В общую областную цифру входит и 72 свалки, обнаруженные на территории областного центра.

«Через геопортал «Гарыш сапары» выявлено 72 несанкционированных валки на территории города Костанай. Все несанкционированные свалки у нас находятся на окраине города Костанай ,в центре их нет. На данный момент почищено 36 несанкционированных свалок у нас на втором Костанае — 4, в районе Химзавода — 4, где кафе Белая юрта — 13 несанкционированных свалок почистили», — говорит главный специалист отдела ЖКХ Костаная Кайыржан Бажиров.

Как пояснили специалисты департамента экологии особо опасных отходов на таких несанкционированных свалках они не находят. В основном это бытовые отходы ,которые оставляют нерадивые жители области. К слову, привлечь нарушителей к ответственности удается в редких, единичных случаях. Поэтому финансовое бремя по устранению стихийных свалок ложится на местные исполнительные органы — либо городской, либо областной бюджет, в зависимости от места расположения кучи мусора.

«Найти как раз не удается. Зачастую мы наблюдаем уже факт размещения самих отходов. Хотя в этом году мы уже начали проводить совместно с полицейскими местными службами совместные рейды по местам скопления людей, по местам где такие несанкционированные свалки у нас выявляются. Проводим профилактические беседы и рейдовые мероприятия по недопущению», — говорит руководитель департамента экологии.

На ликвидацию несанкционированных свалок из городского бюджета выделено 15 миллионов тенге. По словам Кайыржана Бажирова, этих средств должно хватить на то, чтобы привести загрязненные территории в порядок. Ликвидировать предстоит еще 36 свалок.

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