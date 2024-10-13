Где и во сколько: Пасха в Костанае — расписание служб и освящения куличей

12 апреля 2026 года православные христиане отмечают главный праздник — Воскресение Христово. В этот день верующие вспоминают воскресение Иисуса Христа после трёхдневного пребывания во гробе.
Пасха считается «Праздником праздников и Торжеством из торжеств», поскольку символизирует победу жизни над смертью и дарует надежду на спасение и вечную жизнь. В течение 40 дней после Пасхи принято приветствовать друг друга словами: «Христос Воскресе!» — «Воистину Воскресе!».
В Костанайская и Рудненская епархия сообщили расписание праздничных богослужений в Константино—Еленинский кафедральный собор:
- 11 апреля в 23:30 — Полунощница
- 12 апреля в 00:00 — Крестный ход и пасхальное богослужение
Освящение куличей пройдет:
- 11 апреля (суббота) — с 10:00
- 12 апреля — после ночного богослужения в течение дня
Также 12 апреля в 17:00 состоится Великая пасхальная вечерня.
Отмечается, что в течение Светлой недели в храмах Костаная сохранится традиция: каждый желающий сможет подняться на колокольню и попробовать себя в роли звонаря.
Информацию распространил информационный отдел Костанайской епархии.
