Где и во сколько: Пасха в Костанае — расписание служб и освящения куличей

— Сегодня, 09:55
12 апреля 2026 года православные христиане отмечают главный праздник — Воскресение Христово. В этот день верующие вспоминают воскресение Иисуса Христа после трёхдневного пребывания во гробе.

Пасха считается «Праздником праздников и Торжеством из торжеств», поскольку символизирует победу жизни над смертью и дарует надежду на спасение и вечную жизнь. В течение 40 дней после Пасхи принято приветствовать друг друга словами: «Христос Воскресе!» — «Воистину Воскресе!».

В Костанайская и Рудненская епархия сообщили расписание праздничных богослужений в КонстантиноЕленинский кафедральный собор:

  • 11 апреля в 23:30 — Полунощница
  • 12 апреля в 00:00 — Крестный ход и пасхальное богослужение

Освящение куличей пройдет:

  • 11 апреля (суббота) — с 10:00
  • 12 апреля — после ночного богослужения в течение дня

Также 12 апреля в 17:00 состоится Великая пасхальная вечерня.

Отмечается, что в течение Светлой недели в храмах Костаная сохранится традиция: каждый желающий сможет подняться на колокольню и попробовать себя в роли звонаря.

Информацию распространил информационный отдел Костанайской епархии.



