Где мои деньги? Костанайцы жалуются на проблемы с транспортными картами

Костанайцы массово жалуются на проблемы с транспортной картой Alempay. Люди пишут сообщения в редакцию alau.kz и о проблеме сообщают в комментариях под постами в Инстаграм.
Такие сообщения поступают от костанайцев:
«Сегодня утром с баланса телефона списали более 3000 тенге, а транспортная карта Alempay так и не пополнено», — пишет подписчик.
«Проблема. Закинула на баланс 1000 тенге. Пришло только 120. Позвонила, сказали, что по всему Костанаю такие проблемы», — пишет читательница.
«С баланса была списана сумма, а на карту пришли только 50%»,- пишут в комментариях.
Как сообщают люди, которым удалось дозвониться в call-центр компании, проблему пытаются решить.
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