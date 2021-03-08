Где мои деньги? Костанайцы жалуются на проблемы с транспортными картами

Костанайцы массово жалуются на проблемы с транспортной картой Alempay. Люди пишут сообщения в редакцию alau.kz и о проблеме сообщают в комментариях под постами в Инстаграм.

Такие сообщения поступают от костанайцев:

«Сегодня утром с баланса телефона списали более 3000 тенге, а транспортная карта Alempay так и не пополнено», — пишет подписчик.

«Проблема. Закинула на баланс 1000 тенге. Пришло только 120. Позвонила, сказали, что по всему Костанаю такие проблемы», — пишет читательница.

«С баланса была списана сумма, а на карту пришли только 50%»,- пишут в комментариях.

Как сообщают люди, которым удалось дозвониться в call-центр компании, проблему пытаются решить.

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