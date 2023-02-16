Где можно зарабатывать по 90 тысяч тенге в день, рассказал аким СКО

Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров высказал своё мнение о том, как можно повысить доходы населения.

На аппаратном совещании в акимате Северо-Казахстанской области подняли вопрос повышения доходов населения, сообщает Петропавловск.news.

В текущем году в регионе планируют трудоустроить 24 тысячи человек. Будет создано 10 тысяч новых рабочих мест. Аким области Айдарбек Сапаров изучил дефицит рабочих специальностей на заводах региона. Сейчас наблюдается острая нехватка сварщиков и токарей. Глава региона поручил организовать краткосрочные курсы по обучению данным навыкам и закрыть вопрос дефицита рабочих рук уже в первом полугодии.

«У нас в строительстве не хватает каменщиков. На эту специальность за 2 месяца можно обучить. 18 тысяч тенге стоит кладка 1 квадратного метра кирпича. Человек может 5 квадратов сделать и 90 тысяч в день заработать. А у нас не хватает людей. Эту работу нужно проводить сообща», — уверен Айдарбек Сапаров.

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