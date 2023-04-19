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Где настоящая весна? Прогноз погоды на три дня озвучили синоптики

Весь период на западе и в горных районах юго-востока, 21-22 апреля на севере и востоке, в конце периода на юге страны, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивая погода.

Пройдут дожди с грозами, на севере, востоке и в горных районах юго-востока — осадки в виде дождя и снега с гололедными явлениями.

На остальную территорию республики северо-западный антициклон из районов Скандинавии принесет ясную погоду, без осадков.

По республике ожидаются туман, усиление ветра, в южных регионах с пыльной бурей.

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