Где настоящая весна? Прогноз погоды на три дня озвучили синоптики

Весь период на западе и в горных районах юго-востока, 21-22 апреля на севере и востоке, в конце периода на юге страны, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивая погода.
Пройдут дожди с грозами, на севере, востоке и в горных районах юго-востока — осадки в виде дождя и снега с гололедными явлениями.
На остальную территорию республики северо-западный антициклон из районов Скандинавии принесет ясную погоду, без осадков.
По республике ожидаются туман, усиление ветра, в южных регионах с пыльной бурей.