Сегодня в Костанае завершилась опрессовка. Напомним, она стартовала 2 августа и совпала с отключением подачи газа, в связи с чем нет и горячего водоснабжения.

В прошлом году по итогам гидравлических испытаний магистральных и внутриквартальных тепловых сетей повышенным давлением были выявлены дефекты и порывы.

«Насколько вы знаете, с 1 по 15 августа прекращена подача газа на теплоисточники, в следствие чего мы сейчас не подаем горячую воду для наши потребителей. У нас было выявлено пять порывов и дефектов. В равнении с прошлым годом количество порывов и дефектов уменьшилось. В прошлом году их было 11. По основным теплоисточникам ТЭЦ, ТЭЦ-2 и Котельная №3. Основные места порывов и дефектов были выявлены по пр.Тауелсиздик, ул.Бородина, ул.Дощанова, ул.Мауленова и ул.Баймагамбетова. Хотелось бы отметить, что из 5 порывов и дефектов — 3 были обнаружены на тех участках, на которых мы в этом году планировали провести работу по реконструкции магистральных тепловых сетей. Насколько вы знаете, в этом году у нас было 6 таких проектов, которые, к сожалению, не были поддержаны финансированием и перенесены на более поздние сроки», — сообщил директор КТЭК Азамат Аужанов.

Около 600 тысяч тенге заплатят фермеры за незаконный полив Ертисская бассейновая инспекция выявила три насосные станции, расположенные в сельской зоне города Аксу и Иртышском...