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Где отдохнуть в праздники в Костанае — цены

sima-land.ru

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Обзор праздничных мероприятий и мест активного отдыха в Костанае распространила пресс-служба акима областного центра. 

№    Учреждение

 

 Мероприятие Дата и время
1. Областной кукольный театр

( ул.Перонная, 20)

 Детский спектакль «Новогодний переполох», авт.Ю.Семенова  3 — 6 января

10.00., 12.00., 14.00,

цена билета – 800 т.
2. Областной русский театр драмы Новогодняя сказка «Как Бабы – Яги Новый год спасали» 4, 6 января

12.00, 14.00
8,9 января

12.00,

цена билета

– 1200 т.
3. Областной историко-краеведческий музей Экспозиционные залы 4,5,6 января

10.00 – 17.00
4. Областной мемориальный музей им.Алтынсарина Экспозиционные залы 3 января

10.00 — 17.00
Спортивные объекты
5. Лыжная база

(ул.Гашека, 1а/1)

 

 прокат

 

 

 2-3 января

10.00-20.00
4-7 января

16.00-18.00
8-31 января

11.00–16.00 ч.

18.00–20.00 ч.

Прокат беговых лыж и лыжероллеров (комплект) с 16 лет и старше — 1000 т.,

со своим инвентарем – бесплатно

Размеры лыжных ботинок: от 37 р. и выше
6. КГУ «Детско-юношеская спортивная школа города Костаная»                   (улица Тәуелсіздік, 132) прокат на коньков 2 января

1 поток – с 14.00 до 16.00

2 поток – с 17.30 до 19.30

3 поток – с 20.00 до 22.00

Цена билета взрослый – 1800 т, детский – 900 т;

Со своими коньками взрослый – 1400 т, детский –700 т.

Размеры коньков: от 37 р. и выше
7. Территория супермаркета «Астыкжан» Коньки

 

 Без выходных

С  12.00 до 23.00

Цена билета: Взрослый — 700 т., детский – 400 т.
8. Территория супермаркета «Астыкжан» Горки Без выходных

С  12.00 до 23.00

Большой тюбинг – 1000 т.,

маленький – 500 т.
9. ТРЦ «Костанай Плаза» Коньки Без выходных

с 10.00 до 00.00,

Цена проката: 800 т.
10. База отдыха «Золотой Фазан» Коньки

 

 Круглосуточно

с 11.00 до 19.00

Взрослый – 1500 т., детский  — 1000 т.
11. База отдыха «Золотой Фазан» Лыжи

 

 С 10.00 до 19.00

Взрослый – 1500 т., детский  — 1000 т.
12. База отдыха «Золотой Фазан» Горки

 

 Круглосуточно

Тюбинг одинарный

– 1500 т.,

двойной – 3000 т.
13. База отдыха «Золотой Фазан» Зимние санки «Банан» с 10.00 до 19.00

взрослый – 1500 т, детский – 1000 т.

 

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