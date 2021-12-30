Где отдохнуть в праздники в Костанае — цены

sima-land.ru
Обзор праздничных мероприятий и мест активного отдыха в Костанае распространила пресс-служба акима областного центра.
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|№
|Учреждение
|Мероприятие
|Дата и время
|1.
|Областной кукольный театр
( ул.Перонная, 20)
|Детский спектакль «Новогодний переполох», авт.Ю.Семенова
| 3 — 6 января
10.00., 12.00., 14.00,
цена билета – 800 т.
|2.
|Областной русский театр драмы
|Новогодняя сказка «Как Бабы – Яги Новый год спасали»
|4, 6 января
12.00, 14.00
|8,9 января
12.00,
цена билета
– 1200 т.
|3.
|Областной историко-краеведческий музей
|Экспозиционные залы
|4,5,6 января
10.00 – 17.00
|4.
|Областной мемориальный музей им.Алтынсарина
|Экспозиционные залы
|3 января
10.00 — 17.00
|Спортивные объекты
|5.
|Лыжная база
(ул.Гашека, 1а/1)
|прокат
|2-3 января
10.00-20.00
|4-7 января
16.00-18.00
|8-31 января
11.00–16.00 ч.
18.00–20.00 ч.
Прокат беговых лыж и лыжероллеров (комплект) с 16 лет и старше — 1000 т.,
со своим инвентарем – бесплатно
Размеры лыжных ботинок: от 37 р. и выше
|6.
|КГУ «Детско-юношеская спортивная школа города Костаная» (улица Тәуелсіздік, 132)
|прокат на коньков
|2 января
1 поток – с 14.00 до 16.00
2 поток – с 17.30 до 19.30
3 поток – с 20.00 до 22.00
Цена билета взрослый – 1800 т, детский – 900 т;
Со своими коньками взрослый – 1400 т, детский –700 т.
Размеры коньков: от 37 р. и выше
|7.
|Территория супермаркета «Астыкжан»
|Коньки
|Без выходных
С 12.00 до 23.00
Цена билета: Взрослый — 700 т., детский – 400 т.
|8.
|Территория супермаркета «Астыкжан»
|Горки
|Без выходных
С 12.00 до 23.00
Большой тюбинг – 1000 т.,
маленький – 500 т.
|9.
|ТРЦ «Костанай Плаза»
|Коньки
|Без выходных
с 10.00 до 00.00,
Цена проката: 800 т.
|10.
|База отдыха «Золотой Фазан»
|Коньки
|Круглосуточно
с 11.00 до 19.00
Взрослый – 1500 т., детский — 1000 т.
|11.
|База отдыха «Золотой Фазан»
|Лыжи
|С 10.00 до 19.00
Взрослый – 1500 т., детский — 1000 т.
|12.
|База отдыха «Золотой Фазан»
|Горки
|Круглосуточно
Тюбинг одинарный
– 1500 т.,
двойной – 3000 т.
|13.
|База отдыха «Золотой Фазан»
|Зимние санки «Банан»
|с 10.00 до 19.00
взрослый – 1500 т, детский – 1000 т.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области