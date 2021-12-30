Где отдохнуть в праздники в Костанае — цены

№ Учреждение Мероприятие Дата и время

1. Областной кукольный театр ( ул.Перонная, 20) Детский спектакль «Новогодний переполох», авт.Ю.Семенова 3 — 6 января 10.00., 12.00., 14.00, цена билета – 800 т.

2. Областной русский театр драмы Новогодняя сказка «Как Бабы – Яги Новый год спасали» 4, 6 января 12.00, 14.00

8,9 января 12.00, цена билета – 1200 т.

3. Областной историко-краеведческий музей Экспозиционные залы 4,5,6 января 10.00 – 17.00

4. Областной мемориальный музей им.Алтынсарина Экспозиционные залы 3 января 10.00 — 17.00

Спортивные объекты

5. Лыжная база (ул.Гашека, 1а/1) прокат 2-3 января 10.00-20.00

4-7 января 16.00-18.00

8-31 января 11.00–16.00 ч. 18.00–20.00 ч. Прокат беговых лыж и лыжероллеров (комплект) с 16 лет и старше — 1000 т., со своим инвентарем – бесплатно Размеры лыжных ботинок: от 37 р. и выше

6. КГУ «Детско-юношеская спортивная школа города Костаная» (улица Тәуелсіздік, 132) прокат на коньков 2 января 1 поток – с 14.00 до 16.00 2 поток – с 17.30 до 19.30 3 поток – с 20.00 до 22.00 Цена билета взрослый – 1800 т, детский – 900 т; Со своими коньками взрослый – 1400 т, детский –700 т. Размеры коньков: от 37 р. и выше

7. Территория супермаркета «Астыкжан» Коньки Без выходных С 12.00 до 23.00 Цена билета: Взрослый — 700 т., детский – 400 т.

8. Территория супермаркета «Астыкжан» Горки Без выходных С 12.00 до 23.00 Большой тюбинг – 1000 т., маленький – 500 т.

9. ТРЦ «Костанай Плаза» Коньки Без выходных с 10.00 до 00.00, Цена проката: 800 т.

10. База отдыха «Золотой Фазан» Коньки Круглосуточно с 11.00 до 19.00 Взрослый – 1500 т., детский — 1000 т.

11. База отдыха «Золотой Фазан» Лыжи С 10.00 до 19.00 Взрослый – 1500 т., детский — 1000 т.

12. База отдыха «Золотой Фазан» Горки Круглосуточно Тюбинг одинарный – 1500 т., двойной – 3000 т.