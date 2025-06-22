Информацию с предупреждением распространила пресс-служба ГКП «Костанай-Су».
23 июня в связи с заменой запорной арматуры D-150 по адресу ул. Гоголя, 110, временно прекращается подача воды по следующим адресам:
Жилые дома:
- Гоголя: 92, 96, 98, 110, 113, 115, 125а
- Толстого: 67, 69
- Козыбаева: 39
- Чехова: 94
- частные дома ул. Чехова (между ул. Гоголя и Павлова)Социальные объекты:
- Клиника «Марьям» — Гоголя, 92а
- Ясли-сад №9 — Гоголя, 91
- Адм. здание «Аманат» — Гоголя, 111
- Супермаркет «Norma» — Гоголя, 98 Кафе-Бар — Козыбаева, 75а
- Банк «Центр Кредит» — Гоголя, 125
- Аптека «Цветная» — Гоголя, 94а
В связи с проведением капитального ремонта и переподключением водопроводных сетей по ул. Касымханова в границах улиц Тәуелсіздік – Пушкина, 24 июня 2025 года с 09:00 до 22:00 будет временно прекращена подача питьевой воды по следующим адресам:
Жилые дома:
• ул. Касымханова: 66, 68, 70, 72, 78, 91, 99
• ул. Пушкина: 54, 55, 59, 59А
• ул. Алтынсарина: 122, 126
Социальные объекты:
• Областная библиотека: ул. Касымханова, 74 и ул. Пушкина, 53
• Аптека «Забота»: ул. Касымханова, 74а
• Стоматология «Стомед»: ул. Пушкина, 54
• Музыкальная школа: ул. Пушкина, 64
• Детская школа олимпийского резерва: ул. Алтынсарина, 124а
ГКП «Костанай-Су» приносит извинения за доставленные неудобства.
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