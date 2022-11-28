Где отменили уроки из-за морозов?

Информацию распространили отделы образования.
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В Узункольском районе занятия для школьников переведены на дистанционное обучение для КПП-4класс в 7 школах (Соколовская ОШ, Суворовская ОШ, Узункольская ОШ 1, Узункольская ОШ 2, Федоровская ОШ, Российская НШ, Белоглинская ОСШ), для учащихся КПП -9 классов в 1 школе (Троебратская ОШ),, для КПП-11 классов в 1 школе (Убаганская ОШ). Остальные 11 школ обучаются в штатном режиме.
На данный момент в Аркалыке 25 градусов мороза. Учащиеся начальных классов обучаются дистанционно.
В Амангельдинском районе (Амантогайская, Тастинская, Жасбунинская СОШ) с 0-4 классы переведены на обеденные смены. На улице -25 градусов и ветер.
В Карасуском районе с 0-4 классы учатся дистанционно 14 школ, с 0-8 дистанционно 2 школы. Остальные 12 школ в штатном режиме.
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