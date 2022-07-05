Где отметить День столицы в Костанае — план мероприятий

alau.kz
Мероприятия на День столицы 6 июля.
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|№
|Наименование мероприятия
|Время
|Локация
|1
|Сабантуй
|14.00 -18.00
|Парк на ул. Гашека
|2
|Праздничный концерт «Күн шуақты астана — Нұр-Сұлтан!»
|12.00 – 13.00
|Мкр. Костанай-2 (СШ 122)
|3
|Концертная программа «Тәуелсіздік түндігі – Астана!»
Участники: артисты ДК «Мирас»,
джазовый оркестр, ВИА «Караван», солисты и домбристы
|18.00 – 22.00
(перерыв на прямую трансляцию футбола через Лэд-экран. Между таймами концерт продолжится)
|Сити – Центр
Сцена
|4
|Лига чемпионов УЕФА
«Тобол – Ференцварош»
|20.00 – 22.00
|Центральный стадион
|5
|Праздничный концерт солистов и творческих коллективов областной филармонии
|16.00 – 18.00
|Площадь перед Жастар сарайы
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