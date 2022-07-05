Где отметить День столицы в Костанае — план мероприятий

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Концертная программа «Тәуелсіздік түндігі – Астана!» Участники: артисты ДК «Мирас», джазовый оркестр, ВИА «Караван», солисты и домбристы

18.00 – 22.00 (перерыв на прямую трансляцию футбола через Лэд-экран. Между таймами концерт продолжится)