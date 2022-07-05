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Где отметить День столицы в Костанае — план мероприятий

alau.kz

Мероприятия на День столицы 6 июля.

Наименование мероприятия Время Локация
1 Сабантуй 14.00 -18.00

 

 Парк на ул. Гашека
2 Праздничный концерт «Күн шуақты астана — Нұр-Сұлтан!» 12.00 – 13.00 Мкр. Костанай-2 (СШ 122)
3 Концертная программа «Тәуелсіздік түндігі – Астана!»

 

Участники: артисты ДК «Мирас»,

джазовый оркестр, ВИА «Караван», солисты и домбристы

 18.00 – 22.00

(перерыв на прямую трансляцию футбола через Лэд-экран. Между таймами концерт продолжится)

 

 Сити – Центр

Сцена

 
4 Лига чемпионов  УЕФА

«Тобол – Ференцварош»

 20.00 – 22.00 Центральный стадион
5 Праздничный концерт солистов и творческих коллективов областной филармонии 16.00 – 18.00 Площадь перед Жастар сарайы

 

 

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