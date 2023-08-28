Где появится уличное освещение в Костанае?

По данным акимата Костаная, в этом году на освещение улиц выделено 2 млрд тенге. На эти деньги будут установлены больше 2 тысяч электрических опор, и не менее 5 тысяч светодиодных светильников.

Причем, как отмечают в акимате, им удалось увеличить число улиц, где появятся уличные фонари.

«У нас 28 улиц было изначально, сейчас увеличилось, стало 31 за счет экономии. По ул. Баймагамбетова от Фролова до кольца. По улице Каирбекова добавились, от Курганской до жд/переезда и Фролова добавилось. По проспекту Абая было предусмотрено 400 млн тенге, но выполнили на 300. Получилась экономия»,- сообщил специалист отдела ЖКХ акимата Костаная Кенжебай Акбаев.

Сейчас, как отмечают в акимате, работы проведены на почти половину. А кое-где близятся к завершению. К примеру, на Абая, Гоголя, Фролова, трассе Тобыл -Костанай. Здесь, как отмечают подрядчики, они используют самые современные методы освещения и устанавливают светильники со системой светорегулировки, который будут серьезно экономить бюджетные деньги. Что касается темпов, то сейчас они завершают самые сложные работы — земляные.

«Светильники ставятся на опоры, сначала делается земляные работы, устанавливают опоры, а потом устанавливаются светильники, поэтому сейчас, в первую очередь, делается вся земля, сейчас она вся практически закончена кроме 800 опор осталось установить и мы последовательно ведем монтаж светильников»,-рассказал директор подрядной организации Дмитрий Тертычный.

Помимо этого, отмечают подрядчики, управлять освещением намерены по-новому, с мобильного, без диспетчерского пункта. Все данные о поломках будут приходить электрикам на телефон. Завершить работы по освещению, как отметили в подрядной организации, намерены к ноябрю.

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