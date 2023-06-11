Где появятся светофоры с кнопкой в Костанае, рассказали в отделе ЖКХ

Всего в Костанае работает 132 светофора. Из них 114 — светодиодные и 18 — ламповые. На них, кстати, чаще всего и жалуются автолюбители, они и ломаются часто, и порой на них не видно, какой все-таки сигнальный цвет горит.

И именно эти светофоры доставляют немало проблем обслуживающим их подрядчикам.

«Срок эксплуатации светофорного объекта составляет 8 лет в городе установлены порядка 10 лет. за исключением некоторых и более установлены — это ламповые, которые составляют более 15 лет. Неисправности возникают из-за этого, что срок эксплуатации уже вышел. Так же в городе помимо неисправности бывает, что проводятся профилактические работы с Форфайд, где полностью отключаются светофорные объекты», — говорит инженер «Мсервис КСТ» Руслан Рабатов.

В этом году на обновление светофоров в Костанае из госказны выделили почти 145 млн тенге, из них примерно 85 млн на замену 7 ламповых. К примеру, новые светофоры скоро заработают на перекрестах Бородина-Победы, Каирбекова-Лермонтова, Мауленова-Дощанова и Маяковского-Хакимжановой. Также впервые они появятся, к примеру, на Дощанова — Летунова, Абая-Лермонтова, Баймагамбетова-Комарова. Кстановят и новые светофоры с кнопкой вызова, на которые предусмотрено 121 млн тенге.

«12 новых светофорных объектов, из них 6 с кнопкой вызова и 6 полноценных перекрестков, 7 замена ламповых старого образца на новый на новый. Допустим с кнопкой вызова — это Французский центр, Маяковского — Мечеть. Алтынсарина -Толстого, пересечения улиц Абая- выезд на Рудный», сообщил специалист отдела ЖКХ Костаная Кенжебай Акбаев.

Помимо этого на обслуживание и содержание светофоров в этом году потратят 60 млн тенге. Но и это сумма не окончательная, отмечают в отделе ЖКХ. Они подготовили дефектную ведомость на ремонт светофоров. К примеру, на замену панелей, где плохо видны цифры.

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