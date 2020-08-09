Где помогут выпускникам Костанайской области трудоустроиться?

Куда и как устроиться на работу после получения диплома? Этим вопросом задается множество выпускников, поскольку в основном работодатели ищут людей с опытом. Изучить профессию и заработать можно, воспользовавшись программой «Молодежная практика». Центр занятости предлагает вчерашним выпускникам пройти шестимесячную стажировку, получая при этом зарплату. В прошлом году такой поддержкой воспользовались 229 костанайцев. Многие из них в итоге трудоустроились в организациях, где проходили стажировку.

Алихан Закиров окончил вуз в этом году. Специалисту без опыта работы трудоустроиться не легко. Поэтому парень решил воспользоваться государственной программой, чтобы получить этот самый опыт. После обращения в центр занятости, предложения о работе долго ждать не пришлось.

«Когда я пришел сюда в центр занятости, меня направили в Департамент юстиции. И в последующем там хочу остаться работать. И молодежная практика дает опыт, чтобы остаться дальше»,- сказал участник программы «Молодежная практика» Алихан Закиров.

А остаются работать дальше многие. Главное в этом деле проявить себя сразу.

«Конечно, работадателю, как говорится выгоднее взять человека, который уже пол года поработал, посмотрел, знает суть работы. Каждый год у нас увеличивается количество студентов, соответственно заявок поступает больше»,- говорит руководитель сектора поддержки соискателей центра занятности города Костанай Айнура Мусабаева.

Условия привлекательные как для выпускников, так и для работодателей. Для молодого специалиста это шанс, а организация не несет никаких финансовых потерь, так как стажировку оплачивает центр занятости. Стоит заметить, предназначена программа специально для безработных из числа молодёжи, кто завершил обучение в течение 3 лет.

«Продолжительность составляет 6 месяцев, то есть это пол года. Также размер субсидий труда по молодежной практике составляет 25 расчетных показателей, то есть это сумма на сегодняшний день составляет 58684 тенге»,- рассказала Айнура Мусабаева.

Поскольку, молодежная практика дает первоначальный опыт работы, практические навыки и перспективу последующего трудоустройства на постоянное место работы, для прохождения стажировки желающие могут обратиться в центр занятости населения.

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