Где пришлось вскрыть дорогу, чтобы остановить воду

В Костанайской области из-за активного таяния снега увеличился уровень воды. В селе Мичурино принято оперативное решение вскрыть участок дороги, чтобы не допустить подтопления жилых домов и сохранить имущество жителей.
Работы были проведены около 21:30. Разрытие выполнено вдоль трассы Костанай — Садчиковка. При этом сама трасса не затронута — вскрыт подъездной участок дороги к микрорайону Восточный.
Как отмечают специалисты, для жителей микрорайона предусмотрены альтернативные пути проезда, что позволяет избежать транспортных затруднений.
Ситуация находится под контролем. На месте работают все необходимые службы и задействована спецтехника, ведётся постоянный мониторинг уровня воды.
Новые маршруты в Костанае: какие районы соединят автобусы №4 и №6
Массовые выдворения: въезд в Казахстан закрыли на 5 лет
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.