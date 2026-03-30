Где пришлось вскрыть дорогу, чтобы остановить воду

В Костанайской области из-за активного таяния снега увеличился уровень воды. В селе Мичурино принято оперативное решение вскрыть участок дороги, чтобы не допустить подтопления жилых домов и сохранить имущество жителей.

Работы были проведены около 21:30. Разрытие выполнено вдоль трассы Костанай — Садчиковка. При этом сама трасса не затронута — вскрыт подъездной участок дороги к микрорайону Восточный.

Как отмечают специалисты, для жителей микрорайона предусмотрены альтернативные пути проезда, что позволяет избежать транспортных затруднений.

Ситуация находится под контролем. На месте работают все необходимые службы и задействована спецтехника, ведётся постоянный мониторинг уровня воды.

