Где работали заболевшие коронавирусом в Костанайской области

На заседании областного оперативного штаба были озвучены некоторые общие данные по заболевшим коронавирусной инфекцией в регионе, передает alau.kz

Условия карантина соблюдаются не всеми костанайцами. На сегодня зафиксировано 196 административных нарушений. Кто-то находился на улице без причины, кто-то перемещался между городами без разрешения. Но в других регионах страны карантин нарушают еще серьезнее. В Алматы, например, зафиксировали коррупционный случай. Об этом на заседании костанайского оперативного штаба сообщил представитель местной антикоррупционной службы.

«Несли дежурство на блок-посту закрытого на карантин мегаполиса, где были задержаны по подозрению в системном получении взятки за беспрепятственный въезд и выезд из города,»- сообщил Куаныш Бекбасов, руководитель департамента агентства РК по противодействию коррупции.

О том, что люди недооценивают заболевание, на заседании говорилось много. В Костанайской области регистрируют все больше очагов инфекции. На сегодня их уже 12.

«В эпидемиологический процесс вовлечены 2 сотрудника ОВД Житикаринского района, 2 специалиста акимата, 2 сотрудника Центра поддержки детей попавших в трудную жизненную ситуацию, 7 сотрудников «Житикаракоммунэнерго», 2 медицинских работника Аркалык и Житикара, учреждение УК-161/3 КУИС МВД – это курсант школы МВД на практике, 5 пенсионеров, 3 детей до 14 лет, неработающие — 9 и прочее работающее население – 3,»- рассказал Орал Бекмагамбетов, руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области.

К этому перечню за прошедшие сутки добавились еще 2 человека. В итоге число заболевших в Костанайской области составило 38 человек. 27 процентов из них — это люди из группы риска. Все они старше 55 лет. Максимальное число заболевших по-прежнему из Житикариснкого района. Но находятся они сейчас в разных городах области.

«В отделении костанайской областной больницы для больных с этим диагнозом получают лечение 6 пациентов, в инфекционном отделении костанайской детской областной больницы – 4 пациента, в инфекционном отделении рудненской городской больницы находится 15 пациентов. Остальные 3 пациента находятся в житикаринской районной больнице. Состояние всех пациентов расценивается как удовлетворительное,»- передал по видеосвязи Абай Ибраев, аким Житикаринского района.

Тем временем сам Житикаринский район начинает постепенно восстанавливать привычный ритм жизни. Во всяком случае, 28 апреля ожидается выход на работу сотрудников местного ОВД и районной больницы. В этот же день должны вернуться обратно в Костанай заместившие их на время сотрудники. В самом же Костанае продолжается забор анализов среди заболевших ОРВИ на возможность переноса коронавирусной инфекции. Сейчас в регионе есть возможность для проведения 10 тысяч анализов на коронавирус.

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