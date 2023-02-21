Где самая дорогая вода в Костанайской области?

В Костанайской области вновь подняли вопрос стоимости питьевой воды для сельского населения. По официальным данным, тарифы на нее колеблются от 113 тенге до 5,5 тыс. тенге за один кубический метр в зависимости от региона.

Самая дорогая вода в селе Кумкешу Джангельдинского района. Решают проблему — субсидированием. В итоге бюджет покрывает большую часть расходов, а тариф для населения после выплаты субсидии составляет 70 тенге.

«В 2022 году водоснабжающим предприятиям области направлено 1,6 млрд. тенге, это позволило подать 3,4 млн. куб.м питьевой воды для жителей 130 населенных пунктов с охватом 177 тысяч человек. В текущем году на субсидирование водоснабжения предусмотрено 1,3 млрд тенге, при этом заявлена дополнительная потребность на уточнение областного бюджета 516 млн тенге», — говорит руководитель управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области Даурен Аскаров.

Его, кстати, подняли в конце прошлого года. В итоге, по официальным данным, население покрывает лишь 5% от реальной стоимости воды. Но при этом количество получателей субсидии на воду растет, а значит и запрашиваемая сумма ежегодно увеличивается. Только в 2022 году в число субсидируемых включили 13 водоводов, в том числе четыре групповых. Глава региона отметил, что вопрос водоснабжения необходимо решать однозначно и как можно быстрее.

«Еще по области немало населенных пунктов, где вода подается по часам. Вот, к примеру, в Алтынсаринском районе село И.Омарова с 17 часов до 18 часов, один час в сутки. Первомайской — с 15 00 до 18 00. Село Карасу — райцентр- с 12.00 до 14.00 и с 18.00 до 20.00», — сообщил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Коммунальщики говорят, что идут на это, потому как затраты на подачу воды превышают объем получаемых доходов. Кумар Аксакалов поручил главам районов, где наблюдается такая ситуация, провести анализ и предоставить ему варианты возможных решений.

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