ТОО «ЭПК-forfait» (г. Костанай) сообщает о плановых работах, в связи с которыми 19 декабря 2025 года будет произведено временное отключение электроэнергии у части потребителей частного сектора и спальных районов, а также светофорного объекта на пересечении улиц Абая – Гоголя.

19 декабря 2025 года, с 09:00 до 18:00

Отключение затронет ряд организаций и объектов, в том числе:

ГУ «Управление координации занятости и социальных программ Акимата Костанайской области», Управление энергетики, бизнес-центр «Шаян», аптека «Перекресток», кафе «Золотая рыбка», рынок «Дастархан», магазин «Глобус», швейный цех (ул. Гоголя, 64), нотариус Довбня Н.П., магазин «Палетто», аптека «Цветная» (ул. Толстого, 53), магазин Fix Price, кафе «Айдана-Плаза», ломбард (ул. Абая, 153), парикмахерская «Прически», магазины «Сапожок» и «Сударушка».

Спальный сектор (адреса):

ул. Абая, 153 и 151

ул. Толстого, 53 и 51

ул. Гоголя, 44 и 6

Светофорный объект:

перекресток Абая – Гоголя

Также в график отключений включен участок: ПС «Юго-Западная» – ТП-567 (промзона), ул. Карбышева.

19 декабря 2025 года, с 09:30 до 13:30

В этот период электроэнергии временно не будет у потребителей промзоны, включая: аккумулятор-центр, АЗС «Гелиос №7», ИП Пономарев, ТОО «Виктор», «КазГазстроймонтаж», ТОО «СКВ-LTD», ИП Стальмаков, «Мотор-техник», ТОО «Аск и К», ТОО «ПКТ-Содружество», ТОО «Астык-трейд», ГЭК «Ветеран», ИШ «Приречная», ТОО «Промводсервис», ИП «МВА Транс», ТОО «СтройСервис».

Энергетики просят жителей и предпринимателей отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее спланировать дела с учетом отключения.

