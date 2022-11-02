Где теперь будут отключать свет?

План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» города Костанай со 2 по 4 ноября с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

с 1 по 4 ноября 10:00 до 18:00 — частный сектор: ул. 6 пр. Лермонтова 1-10, 4 пр. Лермонтова 1-14, 3 пр. Лермонтова 1-14, пр. Абая 287-305.

2 ноября 10:00 до 17:00 — детский сад «Маленькая страна» в 6 мкр. дом 55, столовая по ул. Карбышева 117, АЗС № 5 «Эталон», ТОО «Шарм-80», гостиница «Достык», магазин «Перекресток». Частный сектор: ул. 6мкр. дом 19-105. Светофор: ул. Арыстанбекова – ул. Волынова

со 2 по 4 ноября 10:00 до 18:00 — Частный сектор: ул. Джамбула 38-87, 83/1-83/12, ул. Комарова 3-11, ул. Маяковского 58-102, пр. Абая 70-92, ул. Беды 3-23, ул. Дачная 87/1-87/15, 91,93, ул. Кирпичная 30-63. Светофор: ул. Маяковского – ул. Л.Беды, ул. Маяковского – ул. Наримановская

2 ноября 10:00 до 17:00 — Спальный сектор: ул. Каирбекова 407,409, пр. Кобланды Батыра 60а.

3 ноября 10:00 до 16:00 — СТО по пр. Назарбаева , магазин «Алима», Oil центр по пр. Назарбаева 137.

Частный сектор: ул. Козыбаева 155-175, ул. Пролетарская 140-148, ул. 1 Мая 150-196, 184/2,184/6, 161/1-161/12, 200/2-200/14, 190-202, пр. Назарбаева 154-177.

3 и 4 ноября 10:00 до 20:00 — Школа № 17, детский сад при школе. Спальный сектор: ул. Строительная 10,10а,14.

3 и 4 ноября 10:00 до 18:00 — ТОО «Рамина», стоматология, спальный сектор: ул. Алтынсарина 106.

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