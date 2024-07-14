Где в Казахстане жить дешевле всего – рейтинг регионов

Годовая инфляция в Казахстане продолжает медленно замедляться. И все же уровень роста цен очень большой. В мае он составил 8,5%, что ниже на 0,2%, чем в апреле. При этом в разных регионах страны – разная инфляция, сообщает Zakon.kz.

По данным Бюро национальной статистики, в июне 2024 года самый высокий годовой уровень инфляции сложился в девяти регионах, из них наибольший – в Карагандинской (11,3%), Мангистауской (10,6%), Атырауской областях (10,1%) и в ВКО (10,1%). Минимальный рост цен отмечен в Кызылординской области (8,1%).

Ранее мы объясняли, почему инфляция так сильно отличается в зависимости от региона страны. Здесь есть три главные причины:

во-первых, в каждой области своя структура потребления. Например, на юге едят больше овощей, а на севере – мяса;

во-вторых, в разных регионах по-разному происходит рост экономической активности, а значит, и доходов населения. Это зависит, например, от реализации крупных проектов и госпрограмм. Уровень доходов населения напрямую влияет на цены;

в-третьих, важную роль играют транспортная доступность региона и климат. Так, цены на фрукты ниже в южных регионах, где их непосредственно выращивают, а в северные регионы их привозят, соответственно, в цену продукта заложена и цена логистики.

Фото: stat.gov.kz Два интересных рейтинга, отражающих реальный рост цен, составил телеграм-канал «Черный лебедь, рак и щука». Первый из них – рейтинг коммунальных платежей (в тенге). Сегодня самая высокая оплата на содержание жилища за 1 кв. м сложилась в Астане (68,55), самая низкая – в Кызылорде (23,76). За 1 Гкал центрального отопления дороже всех платят в Алматы (7369,4), дешевле всего – в Кокшетау (2505,6). Самый дорогой кубометр горячей воды – в Караганде (583,1), самый дешевый – в Астане (179,3), холодная вода дороже всего в Актау (268,7), дешевле всего – в Кызылорде (43,1). Вывоз мусора в расчете на человека дороже всего в Алматы (719), дешевле – в Туркестане (226). В целом по стране пакет коммунальных услуг «стоит» 8729 тенге.

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