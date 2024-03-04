Где в Костанае будут отключать электричество?

План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» с отключением потребителей частного сектора и спальных районов с 4 по 7 марта.

с 4 по 7 марта 10:00 до 18:00 — АЗС «Эталон», сауна «Майами», агрохимлаборатория.

Частный сектор: ул. Летунова, ул. Л.Беды 113/1-113/11, 95-195, 191/1-191/5,197/5-167/7, ул. Садовая 1-22, ул. Комарова 71-114, ул. Сералина 1-6, ул. Комарова 116-134, ул. ул. Соколовского 2-17.

4 марта 10:00 до 17:00 — Лыжная база по ул. Гашека, 1, Спальный сектор: ул. Гашека 2/1,4/1.

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